İbrahim Tatlıses'e torunu isyan etti

Oğlu Ahmet Tatlıses'i mirasından men edeceğini açıklayan İbrahim Tatlıses'e ilk eşi Adalet Sara'dan olan kızı Gülşen'in oğlu Burak Baran tepki gösterdi.

Burak Baran dedesinin yedi çocuğunun içinden birisi erkek ikisi kız toplamda üç evladına zamanında yaptırdığı Bodrum'daki siteden ev verdiğini, kendilerine ise vermediğini söyledi.

"YERİN DİBİNE BATSIN"

Baran Instagram'da yaptığı paylaşımda "Sayın dedem her zaman ki gibi bizi şaşırtmadı. Evlatlar ve torunlar arasında yaptığı ayrımı yine yaptı. Yedi çocuğun içinden birisi erkek ikisi kız toplamda üç evladına zamanında yaptırdığı Bodrum Bitez'de 48 dairelik site içerisinde ev verdi. Ama geriye kalan dört evladına vermedi. Merak ettiğim şu, senin yedi çocuğun içinde diğer dört taneden ayıran nedir ve bunlardan birisi de benim annem. Yıllardır ne yaşadığını ben evladı olarak biliyorum. Söz konusu mal mülk değil, yerin dibine batsın dünya malı. Kefenimizde cep yok sonuçta. Mesele bu evler değil yıllardır adil olmayan bir babalık söz konusudur" ifadelerini kullandı.