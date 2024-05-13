Yarışmada duygusal anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu

Kim Milyoner Olmak İster programının son bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. 6 Şubat depremlerinde sol bacağını diz üstünden kaybeden 29 yaşındaki yarışmacı Aylin Karakuş'un anlattıkları karşısında programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve seyirciler gözyaşlarına boğuldu. İmirzalıoğlu, yerinden kalkıp Karakuş'a sarıldı.

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programının son bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Hatay'da 6 Şubat depremini yaşayan, enkaz altında kalarak sol bacağını diz üstünden kaybeden 29 yaşındaki Aylin Karakuş programa yarışmacı olarak katıldı.

İMİRZALIOĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

"Ben ağlamak istemiyorum, hep gülmek istiyorum, hep yaşamak istiyorum." diyen Karakuş, herkesi gözyaşlarına boğdu. İmirzalıoğlu ağlayarak yerinden kalkıp Karakuş'a sarıldı.

Karakuş sözlerini şu şekilde sürdürdü: "O kadar baş edilmez bir şey. Durduk yere kayıplar çok zor. Bir gün bile bacağıma üzülmedim. Aa benim bacağım gitti ben ne yapacağım şimdi? demedim hiçbir zaman. Bu yaşa kadar bacak vardı yürüyebiliyordum ama annem ve abim beni bitirdi. Hayatım onlardan sonra çok değişti. Ben 30 yaşına nasıl geleceğim diye bazen kendime soruyorum, abim 29 yaşındaydı. Çok zor."