MİT'ten HPG sözde sorumlusuna nokta operasyon
PKK/KCK-HPG sözde Konsey yöneticilerinden Şevger Çiya Kod Sedat AKSU, MİT'in Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Örgüt, konumu nedeniyle Sedat AKSU'nun etkisiz hale getirildiğini uzun süre
gizledi. Ancak, daha sonra Şevger Çiya Kod Sedat AKSU'nun ölümünü kabul etmek
zorunda kaldı.
Eylem Hazırlığındaki Teröristlere Mühimmat Sağladı
MİT, Sedat AKSU'nun 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine
karşı planlanan eylemlerin talimatını bizzat verdiğini tespit etti.
Ayrıca, AKSU'nun Irak/Gara'da PKK/KCK Genel Cephane sözde Sorumlusu olarak
faaliyet yürüttüğü de öğrenildi.
Bunun üzerine MİT, saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi, AKSU adım adım
izlendi.
Saha ajanları, AKSU'nun örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla Pençe-Kilit
harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat
karşıladığını tespit etti.
MİT, Irak/Gara'da terörist Sedat AKSU'yu nefes kesen bir takip sonrasında beraberindeki
teröristlerle birlikte nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.
Şevger Çiya Kod Sedat AKSU kimdir?
Şevger Çiya Kod Sedat AKSU, örgütün kırsal kadrosuna 1998 yılında katıldı.
2000 yılında Şırnak ve çevresinde güvenlik güçlerine karşı yapılan saldırılarda
yer aldı.
2001 yılında Irak/Haftanin alanına geçti. 2004'te tekrar yurtiçine geçen AKSU, 2007 yılında Haki Karaer Akademisinde eğitim almak için Irak'ın kuzeyine geçti.
2009'da Irak/Kandil'de örgüt mensuplarına eğitim verdi. 2014'te Irak/Gara'da HPG konseyinde görevlendirildi. 2016'da Suriye'ye sözde sorumlu seviyede geçiş yaptı.
Şevger Çiya Kod Sedat AKSU, en son Irak'ta HPG Konseyi içinde sözde yönetici düzeyinde faaliyet gösteriyordu.