Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandı
Mersin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski kamu personeli cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 10:26, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 10:24
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlünün, Tarsus ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
Eski kamu görevlisi olduğu belirlenen firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.