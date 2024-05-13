Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Ö, Keçiören ilçesi Çevik Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete geldi.

Veysel Ö, henüz bilinmeyen nedenle eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Veysel Ö, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olayın ardından eve gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Veysel Ö'nün Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken tayininin Hatay'a çıktığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.