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Erzincan'da dereye devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Erzincan'da dereye devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 11:29, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 11:24
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Erzincan'da dereye devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tekin G'nin (32) kullandığı 24 ES 111 plakalı otomobil, Refahiye-Sivas kara yolunun Köroğlu Deresi mevkisinde devrildi.

Dereye düşen aracı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Fatih Furkan Şimşek'in (26) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Tekin G. ise ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şimşek'in cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

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