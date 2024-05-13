Ankara'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 11:34, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 12:54
Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Bursa istikametine seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, Polatlı yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.
Hızlı tren köprüsünün ayağına çarparak duran aracın sürücüsü ile araçta bulunan 2 kadın kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralı olarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişiden 1'i de hastanede yaşamını yitirdi.
Araç içerisinde 5 kişinin bulunduğu ve hepsinin aynı aileden olduğu öğrenildi.