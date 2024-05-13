Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor

İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacak
İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacak
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
İş dünyası: Tasarruf paketi önemli adımlar içeriyor
İş dünyası: Tasarruf paketi önemli adımlar içeriyor
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu
'Kamuda tasarruf olumlu ancak memurların hakları geriye gitmemeli'
'Kamuda tasarruf olumlu ancak memurların hakları geriye gitmemeli'
Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş programımızın başarısı
Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş programımızın başarısı
Yargıtay Başkanı 36. turda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı 36. turda da belirlenemedi
Ankara'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti
Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti
Kamuda tasarruf paketi açıklandı... Tüm kurumlar için tasarruf zorunlu
Kamuda tasarruf paketi açıklandı... Tüm kurumlar için tasarruf zorunlu
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi başladı
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi başladı
'Öğretmene şiddet uygulayana tutuksuz yargılama olmayacak'
'Öğretmene şiddet uygulayana tutuksuz yargılama olmayacak'
Torpiller çarpıştı sınav iptal edildi
Torpiller çarpıştı sınav iptal edildi
Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi
Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi
Siyasette yoğun hafta! İşte Ankara'nın gündemi
Siyasette yoğun hafta! İşte Ankara'nın gündemi
Yargıtay'dan 47 yıl sonra gelen intikam cinayetine tahrik indirimi!
Yargıtay'dan 47 yıl sonra gelen intikam cinayetine tahrik indirimi!
İsyan ettiren tablo! Bekleyen öğretmenleri atamak bile 20 yıl sürüyor
İsyan ettiren tablo! Bekleyen öğretmenleri atamak bile 20 yıl sürüyor
AK Parti'de değişim için ilk zirve yarın
AK Parti'de değişim için ilk zirve yarın
Hatay'da sağanak nedeniyle 2 ilçede eğitime ara verildi
Hatay'da sağanak nedeniyle 2 ilçede eğitime ara verildi
Eski AK Parti Milletvekili Sofuoğlu: Hayatımın en büyük hatasıydı
Eski AK Parti Milletvekili Sofuoğlu: Hayatımın en büyük hatasıydı
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): sonuçları açıklandı
e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): sonuçları açıklandı
Şanlıurfa'da çocuk işçinin ölümüne soruşturma
Şanlıurfa'da çocuk işçinin ölümüne soruşturma
Türkiye'de din görevlilerine güven ne seviyede?
Türkiye'de din görevlilerine güven ne seviyede?
'Artık Anneler Günü'nü kutlamak istemiyorum'
'Artık Anneler Günü'nü kutlamak istemiyorum'
Kamuda tasarruf: İlk tedbirler, bütçe açığının yüzde 4'ünü karşılayacak
Kamuda tasarruf: İlk tedbirler, bütçe açığının yüzde 4'ünü karşılayacak
En ucuz otomatik araçlar belli oldu
En ucuz otomatik araçlar belli oldu
Kamuda tasarruf... Bakanın konvoyu 3 araçtan oluştu
Kamuda tasarruf... Bakanın konvoyu 3 araçtan oluştu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 32,2190 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 11:40, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 11:32
Yazdır
Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üstünde 32,3441'den tamamladı.

Dolar/TL, haftaya düşüş eğiliminde başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 32,2190'dan, avro/TL yüzde 0,5 düşüşle 34,7440'tan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 40,3430'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yatay seyirle 105,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülürken, çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, ABD ekonomisinde aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesinin Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin soru işaretlerini artırdığını belirterek, ülkede cuma günü açıklanan verilere göre, tüketici güveninin, enflasyon beklentilerindeki keskin yükselişin etkisiyle 6 ayın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Bununla birlikte Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefine indirecek kadar sıkı olup olmadığının netleşmediğini ve fiyat baskılarının hala çok güçlü olduğunu kaydetti. Logan, faiz oranlarını düşürmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman da yılın ilk birkaç ayındaki kalıcı enflasyona işaret ederek, Fed'in 2024'te faiz indirimi yapmasının uygun olmayacağını bildirdi.

Analistler, enflasyon verileriyle birlikte Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu sene yüzde 88 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine gideceği tahmin edilirken, bu hamlenin yüzde 63 olasılıkla eylül ayında yapılması bekleniyor. Cuma günkü fiyatlamalar Fed'in eylülde yüzde 70 ihtimalle faiz indirimine gideceğine işaret ediyordu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve verimlilik paketini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Kamunun tasarruf yapması, verimliliği artırması, daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Bugün açıklanan mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerine göre, cari işlemler hesabı mart ayında 4 milyar 544 milyon dolar açık vererek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bugün yurt dışında Almanya'da ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber