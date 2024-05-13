Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üstünde 32,3441'den tamamladı.

Dolar/TL, haftaya düşüş eğiliminde başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 32,2190'dan, avro/TL yüzde 0,5 düşüşle 34,7440'tan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 40,3430'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yatay seyirle 105,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülürken, çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, ABD ekonomisinde aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesinin Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin soru işaretlerini artırdığını belirterek, ülkede cuma günü açıklanan verilere göre, tüketici güveninin, enflasyon beklentilerindeki keskin yükselişin etkisiyle 6 ayın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Bununla birlikte Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefine indirecek kadar sıkı olup olmadığının netleşmediğini ve fiyat baskılarının hala çok güçlü olduğunu kaydetti. Logan, faiz oranlarını düşürmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman da yılın ilk birkaç ayındaki kalıcı enflasyona işaret ederek, Fed'in 2024'te faiz indirimi yapmasının uygun olmayacağını bildirdi.

Analistler, enflasyon verileriyle birlikte Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu sene yüzde 88 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine gideceği tahmin edilirken, bu hamlenin yüzde 63 olasılıkla eylül ayında yapılması bekleniyor. Cuma günkü fiyatlamalar Fed'in eylülde yüzde 70 ihtimalle faiz indirimine gideceğine işaret ediyordu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve verimlilik paketini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Kamunun tasarruf yapması, verimliliği artırması, daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Bugün açıklanan mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerine göre, cari işlemler hesabı mart ayında 4 milyar 544 milyon dolar açık vererek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bugün yurt dışında Almanya'da ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını bildirdi.