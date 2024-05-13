Şanlıurfa'da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın öldü

Kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde düzenlenen bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açılması sırasında merminin isabet ettiği Zemzem Özdemir (34) tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ceylanpınar ilçesinde 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen bir düğünde havaya ateş açılması sırasında 3 aylık hamile olan Zemzem Ö. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan kadın, bebeğini kaybetmiş, Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.K. tutuklanırken, C.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti.