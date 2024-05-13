Türkiye Kupası finalinin adresi belli oldu

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hasan Arat ve Ertuğrul Doğan ile yaptığı toplantı sonrası kupa finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

BÜYÜKEKŞİ: "BU MAÇIN YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLMASINI İSTİYORUZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları ortak kararla İstanbul'da finali Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Futbolun, dostluk ve kardeşlik olduğunu, fair-play çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda iki kulübümüz mutabık." ifadelerini kullandı.

"50 BİN TÜRK BAYRAĞI YAPTIRACAĞIZ"

Final maçında Türkiye'nin özlediği tabloyu göstereceklerini aktaran Büyükekşi, "50 bin Türk bayrağı yaptıracağız. Türk bayrakları bütün taraftarımızın elinde olacak. Saat 19.00'da bir konser yapmayı planlıyoruz. Daha sonra kulüplerimiz ısınmaya çıkacak ve maç yapacaklar. Türkiye'nin özlediği tabloyu göstermiş olacağız." dedi.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ VE YABANCI VAR HAKEMİ

Öte yandan Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacaklarını ve müsabakaya yabancı VAR hakemi atanacağını bildirdi.

HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat toplantı sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Dost kulübümüz Trabzonspor ile birlikte çok güzel bir toplantı yaptık. Tribünlerin bölünmesi söz konusuysa bir kura çekimi yapılacak yarınki güvenlik toplantısında. Başkana VAR hakemi konusunda bir talepte bulunduk. Verilen karar doğru bir karardır. TFF de stat konusunda ılımlı yaklaştı."

ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ise şöyle konuştu:

"Çok önemli kararlar alındı. Türk futbolu için bu final çok önemli bir şans. Birliktelik açısından çok önemli. Çok centilmence bir maç geçecektir. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Türk bayraklarımızla beraber hepimiz hem tüm dünyaya hem de Türkiye'ye çok farklı mesaj verilecektir."