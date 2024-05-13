Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a terör soruşturması
Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında 'terör örgütü propagandası' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 15:14, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 15:15
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Parti'li Konak hakkında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi bazı konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma açtı.
DEM Partili Konak, soruşturma kapsamında ifade için adliyeye çağırıldı.