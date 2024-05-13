Bakan Göktaş'tan uluslararası topluma 'Gazze' mesajı

Göktaş, Semerkant'ta düzenlenen Asya Kadın Formu'nun açılış törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Açılış konuşmacıları arasında yer aldığı foruma yönelik değerlendirmesi sorulan Bakan Göktaş, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva'nın özel davetlisi olarak Asya Kadın Formu'na katıldığını ifade etti.

Türkiye olarak formda bir beyanlarının olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadın hakları konusunda yaptıkları girişimleri, iyileştirmeleri, çalışmaları katılımcılara aktarma fırsatı bulduklarını dile getiren Göktaş, bombardıman altında, dünyanın gözü önünde büyük bir soykırıma maruz kalan Filistinli kadınların durumlarını da formda ifade ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Göktaş, "Bir kez daha uluslararası toplumu Gazze'ye ve Filistin davasına içtenlikle destek olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Göktaş, bu tür faaliyetlerin ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu hafta ana teması aile olan Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'na ev sahipliği yapacağız. Türk Devletleri Teşkilatı son yıllarda attığı adımlarla bölgede önemli bir dinamik oluşturdu. Türkiye olarak bu oluşum kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere biz sosyal politika başlığının da dahil edilmesi için girişimlerde bulunduk. Bakanlığımızın ev sahipliğinde geniş bir katılımla yapılacak toplantının ana teması 'Küreselleşen Dünyanın Riskleri Karşısında Ailemiz, İstikbalimiz' olacak. Bu yıl ilkini yapacağımız toplantıyı önümüzdeki yıllarda farklı temalarla gerçekleştirmeyi ve iş birliklerimizi artırmayı planlıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatının her konuda olduğu gibi kadın hakları ile aile ve sosyal politikalar konusunda da birlikte hareket etmesini önemsiyoruz."

Türkiye ve Özbekistan arasındaki iyi ilişkilere de vurgu yapan Göktaş, dost ve kardeş iki ülkenin kadın, aile, çocuk ve toplumsal konulardaki işbirliğini daha da artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Bu arada Bakan Göktaş, açılış töreninin ardından Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Direktörü Beate Andrees'i kabul etti, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüştü.