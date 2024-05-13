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Altı ile mayısta kar yağdı

Van, Çankırı, Bolu, Düzce, Sakarya ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 20:53, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 21:12
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Bolu'da Köroğlu Dağı'nın 2200 metrelik zirvesindeki Kartalkaya ile Aladağ, Sarıalan ve Yedigöller bölgesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın aralıklarla etkili olduğu bölgede bazı alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda da mayıs ayının ortasında kar yağışı etkili oldu. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki yaylada yeşil alanlar ile ağaçlar kar altında kaldı.

Kar yağışı, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası'na da hakim oldu. Yağışın ardından yoğun sis tabakası oluştu.

Karabük'te de 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde sabah başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 11, en düşük sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü merkezde yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Çankırı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İl genelinde etkili olan sağanak Yapraklı, Ilgaz, Çerkeş ilçelerinin yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilde yüksek kesimler beyaza büründü.

İl merkezinde de sağanak etkili oluyor.

Van'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

İlçede etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede yağış nedeniyle dağların zirveleri beyaza büründü.

İlçede, rüzgar ve sağanak zaman zaman etkili oluyor.

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