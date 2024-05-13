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Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e ulaştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 57 artarak 35 bin 91'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 16:42, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 16:43
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Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e ulaştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 220 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarla 7 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 57 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 82 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 91'e, yaralı sayısının da 78 bin 827'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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