Ali Yalçın: Tasarruf tedbirleri emeğin değerini korumalı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın; "Kamu harcamalarında tasarrufa gidilirken istihdam öncelemeli, kamu görevlilerinin çalışma koşulları değiştirilmemeli, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasına engel olunmamalıdır." dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullanıdı;
TASARRUF TEDBİRLERİ EMEĞİN DEĞERİNİ KORUMALIDIR
1- Kamuda israfın önlenmesinden kamu giderlerinin etkin kullanımına kadar birçok tedbiri içinde bulunduran "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" bugün açıklandı.
2- Kamu harcamalarında tasarrufa gidilirken istihdam öncelemeli, kamu görevlilerinin
çalışma koşulları değiştirilmemeli, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasına
engel olunmamalıdır.
3-Personel istihdamında; artan nüfus ve kamu hizmeti gerekliliği birlikte değerlendirilmeli,
başta sağlık, eğitim, tarım vb alanlara ilişkin personel ihtiyacı tasarrufa
konu edilmemeli, emekli olan kadar değil kamu hizmetinin ihtiyacı kadar istihdam
yapılmalıdır.
4- Tasarruf Tedbirleri arasında sunulan esnek ve uzaktan çalışmaya yönelik,
mevzuatta yer alan fakat uygulanmasına imkan tanınmayan yarım zamanlı çalışma
hakkının düzenlemesi yapılmalı, çalışmaya bağlı doğabilecek maliyetler personelin
üzerine bırakılmamalıdır.
5-"Servis Hizmeti" noktasında hükmün açıklığı ve netliği göz önünde bulundurularak;
tasarruf paketi toplu sözleşme hükümlerini engellememeli, toplu taşıma ve ulaşım
altyapısı dikkate alınarak kamu görevlileri mağdur edilmemeli, kazanılmış haklar
geriye gitmemelidir.
6- Kamu lojmanları kira bedellerinin güncellenmesine ilişkin çalışma yapılırken
kamu görevlilerinin giderlerini azaltacak ve sosyal devlet ilkesini göz ardı
etmeyecek uygulamalar hayata geçirilmelidir.
7- Gelir ve vergi dağılımında adaletin sağlanmasına özen gösterilerek düzenlemeler
yapılmalıdır. Toplu sözleşme özerkliğini, hukukunu ve teamülünü engelleyecek
düzenlemelerden kaçınılmalıdır.