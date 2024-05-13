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İletişim Başkanlığı'ndan 'deepfake' dezenformasyonunu kıracak yazılım

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, deepfake (derin kurgu) dezenformasyonuna karşı geliştirdikleri yeni bir yazılımı kısa bir süre içinde tüm dünyayla paylaşacaklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 17:13, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 17:20
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İletişim Başkanlığı'ndan 'deepfake' dezenformasyonunu kıracak yazılım

Selçuk Üniversitesi ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin işbirliğiyle, Konya'da Selçuk Üniversitesinin Çatalhöyük amfisinde düzenlenen "Bilişim Çağında Dezenformasyon" konulu konferansta konuşan İdris Kardaş, dezenformasyonun yazılı tarihi ve dijital çağdaki yapay zeka formundaki varyasyonlarını anlattı.

Kardaş, İletişim Başkanlığı olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezinde, dezenformasyonu önlemek ve toplumu doğru bilgiyle buluşturmak için devletin tüm kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde 24 saat aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Dijital çağın imkanlarını kullanarak, bilinçli olarak, zaman zaman toplumları manipülatif bilgiyle yanıltmak, aldatmak, farklı mecralara yönlendirme amacı güdenlere karşı gerçek bilgiyi ortaya koyduklarını ifade eden Kardaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik yürüttüğü saldırılarda da yapay zeka ile üretilen asılsız haberleri akamete uğrattıklarını kaydetti.

Herhangi bir kişinin surat ifadelerini gelişmiş bir yazılım kullanılarak görsel ve sesli içerikle destekleyerek manipüle etme işlemi olarak bilinen "deepfake video" programlarını tespit etmeye yönelik yürüttükleri çalışmada sona yaklaştıklarını belirten Kardaş, şunları söyledi:

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda inşallah bitecek. Bir aya kadar, bu 'deepfake' videolarını tespit edip ortaya koyan bir uygulamayı ortaya koyacağız. Hem Türkiye'ye hem dünyaya diğer ülkelere de sunacağız. Böyle bir hizmetimiz de olacak."

Kardaş konuşmasının sonunda Konya'daki kamu kurumlarında görevli, dezenformasyon eğitimi verilen personele katılım belgelerini dağıttı.

Konferansa, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İmran Aslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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