Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe Kulübü'nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları netleşmeye devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç'un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da aday olmaya karar verdi. Uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren Yıldırım, eski yönetimindeki kişiler ve üyelerle yaptığı görüşmelerin ardından başkanlığa tekrardan adaylığını koydu. Aziz Yıldırım'a çok sayıda üyenin başkan adayı olması için imzalı destek verdiği ifade edilirken, Yıldırım basın toplantısı ya da yazılı açıklama yerine adaylığını resmi olarak bu akşam bazı televizyon kanallarına verdiği röportaj ile camiaya açıklayacak.