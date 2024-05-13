YÖK, görevde yükselme sınavı açıyor

YÖK, Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları personeline yönelik 2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı açtı.

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