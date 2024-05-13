YÖK, görevde yükselme sınavı açıyor
YÖK, Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları personeline yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 20:38, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 20:42
YÖK, Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları personeline yönelik 2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı açtı.
Adayların Kurumlarına Müracaatı İçin Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs 2024
2024 Yılı Görevde Yükselme ve/veya ?Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Kurum Bazında Kadro Listesi İçin tıklayınız.
2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Hakkında Duyuru İçin tıklayınız.
2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Konu Başlıkları İçin tıklayınız.