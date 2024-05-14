14 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları
14 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM grubunda ziyaret edecek, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya gelecek.
(TBMM/13.00/10.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Başkanlığında Engelliler Haftası dolayısıyla sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluşacak.
(İstanbul/09.45)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.
- CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(TBMM/15.00/13.30/10.45/12.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/13.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi kapanış programına katılacak.
(İstanbul/15.00)
SPOR
1- Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi'nin kadınlarda ilk hafta ayaklarından birine Antalya ev sahipliği yapacak. Organizasyonun ilk gününde Bulgaristan-Hollanda ve İtalya-Polonya müsabakaları oynanacak.
(Antalya/17.00/20.00)
2- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Finalspor, Sigortam Net'i konuk edecek.
(Bursa/19.00)