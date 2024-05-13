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Organize göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: 4 tutuklama

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir süredir teknik ve fiziki takibe aldığı organize göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon düzenlendi. İlk operasyonda 63 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 şüpheli soruşturma kapsamında tutuklandı. Kocaeli merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüpheli gözaltına alınırken, 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 23:52, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 23:53
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Organize göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: 4 tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilen organize göçmen kaçakçılığı çetesi, bir süre önce takibe alındı. Yapılan ara baskınlarda bugüne kadar farklı illerde toplam 63 düzensiz göçmen yakalanırken, çete üyesi olduğu değerlendirilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin barınmasını sağlayan ve bu göçmenlerin ülke içerisinde nakledilmelerini organize ederek haksız maddi çıkar sağladığı tespit edilen 21 şüphelinin de gözaltına alınması için operasyon başlatıldı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kocaeli merkezli olarak İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep Emniyet Müdürlükleri ile birlikte 10 Mayıs günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, tespit edilen 21 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 23 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 bin 100 dolar, 650 Euro, bin Suriye Lirası ve 35 bin 600 Türk Lirası para ile suç işlemek amacıyla kullanılan kimlikler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, gözaltındaki 21 şüpheli ise işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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