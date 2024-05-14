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Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Yozgat ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 07:40, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 07:35
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Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ, 26°C

Parçalı bulutlu

İZMİR, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR, 21°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Yozgat ve Kayseri çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 18°C

Parçalı bulutlu

SİNOP, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

TOKAT, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bitlis, Muş, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevreleri ile Erzurum'un güney, Hakkari'nin batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT, 19°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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