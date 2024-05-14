Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye yeni anayasa ziyareti

Kurtulmuş, yeni anayasa turu kapsamında ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmiş ardından DEM Parti eş genel başkanları ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla bir araya gelmişti.

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