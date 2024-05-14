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Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 08:15, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 09:05
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Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek. Gökçer için devlet töreni yapılmayacak.

AYTEN GÖKÇER KİMDİR

26 Ocak 1940 tarihinde İstanbul'da doğan Ayten Gökçer, 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne girdi.

Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer aldı 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer alan Gökçer, Türk sinemasına 1965'de "Taçsız Kral" adlı filmle başladı. Bir süre sonra sinemadan daha çok tiyatroya yönelen ünlü isim, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı.

Çok sayıda ödül kazandı 1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı.

"Yılan Hikayesi" gönüllerde taht kurdu 1999 yılında "Yılan Hikayesi" adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Eşi Cüneyt Göçer Ünlü isim, kendi gibi sanatçı Cüneyt Göçer ile evliydi.

Ödülleri

1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü 1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü 1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü 1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü 1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü 1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü 1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü 1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü 1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü 1997 Türk İş Kadınları Derneği En İyi Sanatçı ödülü

Film ve dizileri

1965: Taçsız Kral1967: 501 Numaralı Hücre 1967: İçli Kız Funda 1972: Damdaki Kemancı 1973: Anneler Günü 1980: IV. Murat 1981: Bağdat Hatun 1988: Önce Canan 1991: Elif Ana 1999: Yılan Hikayesi (dizi) 2003: Patron Kim (dizi) 2005: Çat Kapı (dizi) 2008: Hoşçakal Güzin2017: İstanbul Kırmızısı (film)

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