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Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervi 10 Mayıs Cuma günü itibarıyla 4,2 milyar dolarla rekor iyileşme gösterdi. Merkez'in seçim sonrasında toplam aldığı döviz ise 41,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 08:38, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 08:30
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Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki kaliteyi artırmaya hızlanarak devam ediyor.

TCMB'nin bilanço verilerinden Bloomberg HT tarafından yapılan hesaplamaya göre swap hariç net rezervler 10 Mayıs Cuma günü 4,2 milyar dolar iyileşme kaydetti. Böylelikle TCMB'nin bir günde rekor döviz alımına imza attığı görüldü. Bundan önceki rekor 3,3 milyar dolarla 30 Nisan tarihinde gerçekleşmişti.

Seçim sonrası 41,8 milyar dolar aldı

Son alımla birlikte TCMB seçim sonrasında 41,8 milyar dolar döviz aldı.

10 Mayıs itibarıyla TCMB'nin swap hariç net rezervi eksi 23,7 milyar dolar seviyesine geldi. Bu da swap hariç net rezervlerde Mayıs 2020'den itibaren en iyi seviye olarak kaydedildi.

TCMB Başkanı sinyalini vermişti

Swap hariç net rezervlerdeki toparlanma TCMB'nin Perşembe günü gerçekleştirilen enflasyon raporu sunumunda da gündeme gelmişti.

TCMB Başkanı Karahan, döviz alım hedeflerine ilişkin sorular üzerine, rezerv hedefleri olmadığını fakat enflasyondaki düşüş hedefine mani olmayacak şekilde rezerv pozisyonunu düzeltmek istedikleri karşılığını vermişti.

"Ana hedefimiz dezenflasyon. Enflasyonu patikaya uygun şekilde düşürdüğümüzde zaten rezerv pozisyonu kalıcı şekilde düzelecek" diyen Karahan, şöyle konuşmuştu:

* Beklentiler düzeldiğinde tüketimdeki aşırılık ve buna bağlı olarak ithalat görünümü de düzelecek, cari açık kalıcı olarak iyileşecek.

* Türk lirasına olan rağbet artacak ki bunun işaretlerini görüyoruz. Enflasyonu düşürürsek zaten rezerv pozisyonumuzda daha kolay ve kalıcı iyileşme sağlayacağız.

* Türk lirasına talep olan dönemler, bizim için rezerv birikimi adına fırsat da oluyor. Bunu yaparken enflasyon hedefine engel olacak bir işlem yapmamaya gayret ediyoruz.

* Piyasa koşullarını bozmayacak şekilde döviz alımı yaparak rezerv pozisyonumuzu düzeltmeye gayret ediyoruz. Orta ve uzun vadede enflasyonu kalıcı şekilde düşürebilirsek rezerv pozisyonumuz da sağlıklı ve kalıcı şekilde düzelecektir.

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