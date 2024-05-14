'Mahzen-45' operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
'Defterdarlıklar ve vergi daireleri birleşecek'
'Defterdarlıklar ve vergi daireleri birleşecek'
MEB, sözleşmeli öğretmen yönetmeliğinde değişiklik yaptı
MEB, sözleşmeli öğretmen yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacak
Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacak
Van'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 korucu şehit oldu
Van'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 korucu şehit oldu
Yedi ile mayısta kar yağdı
Yedi ile mayısta kar yağdı
YÖK, görevde yükselme sınavı açıyor
YÖK, görevde yükselme sınavı açıyor
Cevdet Yılmaz açıkladı: İşte öğretmene şiddet yasasında detaylar
Cevdet Yılmaz açıkladı: İşte öğretmene şiddet yasasında detaylar
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum
TBMM'ye 6 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
TBMM'ye 6 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
Ali Yalçın: Tasarruf tedbirleri emeğin değerini korumalı
Ali Yalçın: Tasarruf tedbirleri emeğin değerini korumalı
'Üniversite öğrencilerinin yüzde 83'ünde fiziksel aktivite yok'
'Üniversite öğrencilerinin yüzde 83'ünde fiziksel aktivite yok'
Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada
Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada
İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacak
İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacak
İş dünyası: Tasarruf paketi önemli adımlar içeriyor
İş dünyası: Tasarruf paketi önemli adımlar içeriyor
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu
'Kamuda tasarruf olumlu ancak memurların hakları geriye gitmemeli'
'Kamuda tasarruf olumlu ancak memurların hakları geriye gitmemeli'
Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş programımızın başarısı
Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş programımızın başarısı
Yargıtay Başkanı 36. turda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı 36. turda da belirlenemedi
Ankara'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti
Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti
Kamuda tasarruf paketi açıklandı... Tüm kurumlar için tasarruf zorunlu
Kamuda tasarruf paketi açıklandı... Tüm kurumlar için tasarruf zorunlu
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi başladı
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi başladı
Torpiller çarpıştı sınav iptal edildi
Torpiller çarpıştı sınav iptal edildi
Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi
Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Mahzen-45' operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen "Mahzen-45" operasyonlarında elebaşılığını Hakan Uslu'nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 08:54, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 08:53
Yazdır
'Mahzen-45' operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Tekirdağ merkezli İstanbul, Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda aralarından elebaşı Uslu'nun da bulunduğu 6 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerin, örgütlü olarak "parada sahtecilik" suçunu işledikleri, sahte para imal ettikleri ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıklarının tespit edildiğini anlatan Bakan Yerlikaya, "Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlarda 3 milyon 200 bin ABD doları değerinde sahte para, 7 dolar basma kalıbı, 2 para sayma makinesi, 3 para kontrol makinesi, 3 para ayarlamada kullanılan bilgisayar, fotokopi makinesi, pres transfer makinesi, kırpma makinesi ve para basımında kullanılan matbaa makinesi ele geçirildiği bilgisini verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber