Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Brüksel'e gitti

Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
'Defterdarlıklar ve vergi daireleri birleşecek'
'Defterdarlıklar ve vergi daireleri birleşecek'
MEB, sözleşmeli öğretmen yönetmeliğinde değişiklik yaptı
MEB, sözleşmeli öğretmen yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacak
Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacak
Van'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 korucu şehit oldu
Van'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 korucu şehit oldu
Yedi ile mayısta kar yağdı
Yedi ile mayısta kar yağdı
YÖK, görevde yükselme sınavı açıyor
YÖK, görevde yükselme sınavı açıyor
Cevdet Yılmaz açıkladı: İşte öğretmene şiddet yasasında detaylar
Cevdet Yılmaz açıkladı: İşte öğretmene şiddet yasasında detaylar
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum
TBMM'ye 6 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
TBMM'ye 6 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
Ali Yalçın: Tasarruf tedbirleri emeğin değerini korumalı
Ali Yalçın: Tasarruf tedbirleri emeğin değerini korumalı
'Üniversite öğrencilerinin yüzde 83'ünde fiziksel aktivite yok'
'Üniversite öğrencilerinin yüzde 83'ünde fiziksel aktivite yok'
Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada
Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada
İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacak
İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacak
İş dünyası: Tasarruf paketi önemli adımlar içeriyor
İş dünyası: Tasarruf paketi önemli adımlar içeriyor
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu
'Kamuda tasarruf olumlu ancak memurların hakları geriye gitmemeli'
'Kamuda tasarruf olumlu ancak memurların hakları geriye gitmemeli'
Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş programımızın başarısı
Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş programımızın başarısı
Yargıtay Başkanı 36. turda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı 36. turda da belirlenemedi
Ankara'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti
Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti
Kamuda tasarruf paketi açıklandı... Tüm kurumlar için tasarruf zorunlu
Kamuda tasarruf paketi açıklandı... Tüm kurumlar için tasarruf zorunlu
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi başladı
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi başladı
Torpiller çarpıştı sınav iptal edildi
Torpiller çarpıştı sınav iptal edildi
Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi
Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Brüksel'e gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel temasları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek, "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" etkinliğine katılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 09:08, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 09:09
Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Brüksel'e gitti

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Şimşek, temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e gitti. Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Komiseri Thierry Breton ve AB Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness ile bir araya gelecek.

Bakan Şimşek, programı kapsamında Brüksel'in önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinlikte konuşma yapacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber