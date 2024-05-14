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FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 24 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 09:30, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 09:35
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FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 24 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca haklarında tanık beyanı, ankesör/ardışık arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller bulunan, örgütün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonları devam ediyor.

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