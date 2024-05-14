3 emniyet müdürüne tutuklama istemi!

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adı geçen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 3 emniyet görevlisinin evlerinde arama yapılmıştı. Son dakika haberine göre, 3 emniyet müdürü gözaltına alındı.

Emniyet müdürleri gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı M. Ç., Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü K. Ö. ve yardımcısı Ş. D., Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında; 'Suç için anlaşma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması', 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Suçluyu kayırma' ve "Gizliliğin ihlali' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Tutuklama istemi

Üst düzey 3 emniyet müdürü tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.