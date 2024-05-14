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Dolar günü yükselişle tamamladı

Güne değer kaybıyla başlayan dolar, günü 32,26 TL'ye yükselerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 18:06, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 18:07
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Dolar günü yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİSALI
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları32,210032,211032,262032,2630
Avro34,805034,806034,878034,8790
Sterlin40,440040,447040,575040,5900
İsviçre Frangı35,528035,540035,600036,6060
ANKARA
ABD Doları32,180032,260032,232032,3120
Avro34,765034,845034,838034,9180
Sterlin40,380040,590040,517040,7270

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