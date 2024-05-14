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Dolar 32,23 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 32,2330 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 10:45, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 10:33
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Dolar 32,23 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 32,2790'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de düşüş eğiliminde başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 32,2330'dan, avro/TL yüzde 0,2 azalışla 34,7880'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 40,4570'den işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yatay seyirle 105,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Analistler, ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydederek, ülkede dün açıklanan New York Fed'in nisan ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarının endişeleri artırdığını söyledi.

Bununla birlikte Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyonu düşürmede açıkça bir ilerleme görene kadar faiz oranlarının mevcut "kısıtlayıcı" seviyelerinde tutulması gerektiğini ifade etti.

Hem enflasyon beklentilerindeki artışın hem de Fed yetkililerinin temkinli duruşlarını korumalarının piyasalarda risk iştahını olumsuz etkilediğini belirten analistler, bugünkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yatırımcı kararlarını etkileyebileceğini dile getirdi.

Yarın da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bu verilerin ardından Fed'in gelecek dönem yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin azalabileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 89 ihtimalle bir faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, eylül ayı olası bir faiz indirimi için öne çıkmaya devam ediyor.

Bugün yurt dışında Almanya'da ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de ÜFE ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

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