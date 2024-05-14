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Kamuda eğitim sertifikalarında blokzincir dönemi

Kamu çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini belgelendirme süreci blokzincir teknolojisinden faydalanılarak dönüştürülüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 10:54, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 11:04
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Kamuda eğitim sertifikalarında blokzincir dönemi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, yapay zeka temelli dijital öğrenme platformu Uzaktan Eğitim Kapısı'ndan alınan sertifikaların, dünya çapında güvenilir kaynaklardan doğrulanması sağlanıyor. Türkiye, bu sayede yeni yüzyılın yetenek üssü olma yolunda önemli bir adım daha atıyor.

Hizmete sunulduğu 2020 yılından itibaren 1596 kamu kurumundan 3 milyona yakın kamu çalışanının en az bir eğitim aldığı ve 500 milyon eğitim izlenme sayısını aşan Uzaktan Eğitim Kapısı, çalışan eğitiminde lider platformlardan birisi kabul ediliyor.

Avrupa Komisyonu ve OECD gibi uluslararası çatı kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlarda defalarca iyi uygulama örneği olarak gösterilen platforma, e-insan mobil uygulamasından da erişilebiliyor.

Yetenek yönetimi hizmetlerinin tek bir noktadan sunulduğu ve 1 milyon indirme sayısına ulaşan e-insan, kamu çalışanlarının öğrenme süreçlerini daha esnek hale getirirken hayat boyu öğrenme kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Fırsat eşitliği sunan e-insan mobil uygulamasıyla dijital eğitim ve geliştirme faaliyetlerine katılım son bir yılda iki katından fazla arttı.

- 20 milyondan fazla sertifikaya e-Devlet üzerinden doğrulama

Yetkinliklerin sertifikalandırılmasında blokzincir teknolojisine geçişin ilk adımı olarak, Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden alınacak eğitimlerle sunulan 20 milyonu aşkın sertifikaya, platforma ek olarak artık e-Devlet üzerinden de erişilebilecek. Sertifikalar, üzerinde yer alan karekod ve barkod numarası aracılığıyla doğrulanabilecek.

Kamu çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini belgelendirme sürecini daha güvenilir ve şeffaf hale getiren bu gelişmeyle Türkiye'nin yetenek yönetimi alanına öncülük eden bir konuma gelmesi hedefleniyor.

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