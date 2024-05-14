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Bahçeli: Öğretmenlik Meslek Kanunu'na destek vereceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM gündemine gelecek öğretmenlik meslek kanunu teklifini yürekten destekleyeceğiz. Bütüncül bir modelden neden rahatsızlık duyuluyor? dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 11:03, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 11:53
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuştu.

MHP lideri Bahçeli, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstererek "Netanyahu'nun Refah'taki masum yavrulara saldırması alçaklıktır. İsrail'in azgın şımarıklığı işlediği korkunç cinayetler haddi ve hududu çoktan aşmıştır." dedi.

Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğunu söyleyen MHP lideri Bahçeli, "Gazze'yi savunmak demek Gaziantep'i savunmak demektir." ifadesini kullandı.

Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Çiftçilerimizi komisyoncuya, aracıya asla ezdirmeyeceğiz. Bizi doyuran çiftçilerin doyması için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır." diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli, İçişleri Bakanlığı tarafından Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırılmasına da değindi.

Bahçeli, emniyet ve yargı içinde bazı çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığını söyledi. Bir komplonun devrede olduğunu belirten MHP lideri Bahçeli, "Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını gölgeleme arayışını himaye eden kim varsa haindir haşhaşidir." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ KORKUNÇ CİNAYETLER HADDİ ÇOKTAN AŞMIŞTIR"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"İsrail insani değerleri hiçe sayıyor. Netanyahu yönetimi terör arıyorsa terörist görmek istiyorsa bir boy aynasına ilk elden bakmayı mutlaka tercih etmelidir. İsrail'in azgın şımarıklığı işlediği korkunç cinayetler haddi ve hududu çoktan aşmıştır. Küresel vicdan Filistin halkının yanında. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin veto sistemini eleştirmiştim. BM'nin demokratikleşmesi acil bir eylem planı çerçevesinde ele alınmalıdır. Güvenlik Konseyi işleyişinin daha açık olması elzem bir ihtiyaçtır. BM'nin daimi üye sayısının çoğaltılması ve BM Güvenlik Kurulu'nun veto yetkisinin sınırlandırılması dünya barışına katkı sağlayacaktır.

"SOYKIRIMIN BAHANESİ OLAMAZ"

Daimi üye sayılarının çoğaltılması akla en yatkın seçeneklerden birisi olarak önümüze çıkmaktadır. Gazze'de bebekler katledilirken veto silahına sarılıp İsrail'e payanda olanlar bunun hesabını veremeyeceklerdir. Soykırımın bahanesi olamaz. Netanyahu'nun Refah'taki masum yavrulara saldırması alçaklıktır.

"GAZZE'Yİ SAVUNMAK DEMEK GAZİANTEP'İ SAVUNMAK DEMEKTİR"

Gazze için somut adım şart. BM Güvenlik Konseyi'nin işleyişi hesap verebilir olmalı. Türkiye Filistin'in yanında. Gazze'yi savunmak demek mesela Gaziantep'i savunmak demektir. Gazze'yi konuşmak demek mesela Şanlıurfa'yı konuşmak demektir.

BAHÇELİ'DEN EUROVISION TEPKİSİ

Eurovision Şarkı Yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belgelemiştir. İsrailli şarkıcıya itirazlar yoğun olsa da sonuç alınamamıştır. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle çağdaşlık anlayışı.

YENİ MÜFREDATA DESTEK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni samimiyetle destekliyoruz. TBMM gündemine gelecek öğretmenlik meslek kanunu teklifini yürekten destekleyeceğiz. Bütüncül bir modelden neden rahatsızlık duyuluyor?

"ÖTV VE KDV SORUNUNA NEŞTER VURULMALI"

Çiftçilerimizi komisyoncuya, aracıya asla ezdirmeyeceğiz. Bizi doyuran çiftçilerin doyması için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır. Haciz kıskacında olanların umudu MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Çiftçi kardeşlerimizin arkasında olacağımızı ifade ediyorum.

"BİRKAÇ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN AÇIĞA ALINMASIYLA GEÇİŞTİRİLEMEYECEK BİR KOMPLO DEVREDEDİR"

Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir. Bu kan içen vampirlerin aklını başına alması, akıbetleri için 15 Temmuz gecesine dikkatle bakmaları ikaz ve ihtarımdır. Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını gölgeleme arayışını himaye eden kim varsa haindir haşhaşidir. Emniyet ve yargı medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım temiz eller operayonu nasıl oluyormuş. Hepsini içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır."

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