UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Türk Eğitim- Sen ve Eğitim Bir- Sen'den mülakat uygulamasına dava
Türk Eğitim- Sen ve Eğitim Bir- Sen'den mülakat uygulamasına dava
Bakanlıktan 'kamu bankalarında atamaların netleştiği' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'kamu bankalarında atamaların netleştiği' iddiasına yalanlama
Kamuda tasarruf paketi 'dezenflasyon' sürecine katkı sunacak
Kamuda tasarruf paketi 'dezenflasyon' sürecine katkı sunacak
Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu...
Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu...
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
EYT'liler dikkat! Emekliliği iptal oldu, maaşları geri istendi
EYT'liler dikkat! Emekliliği iptal oldu, maaşları geri istendi
Bahçeli: Öğretmenlik Meslek Kanunu'na destek vereceğiz
Bahçeli: Öğretmenlik Meslek Kanunu'na destek vereceğiz
62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı
62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı
Görevden uzaklaştırılan üç emniyet müdürünün evinde arama
Görevden uzaklaştırılan üç emniyet müdürünün evinde arama
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi
Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
'Defterdarlıklar ve vergi daireleri birleşecek'
'Defterdarlıklar ve vergi daireleri birleşecek'
Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacak
Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacak
Van'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 korucu şehit oldu
Van'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 korucu şehit oldu
Yedi ile mayısta kar yağdı
Yedi ile mayısta kar yağdı
YÖK, görevde yükselme sınavı açıyor
YÖK, görevde yükselme sınavı açıyor
Cevdet Yılmaz açıkladı: İşte öğretmene şiddet yasasında detaylar
Cevdet Yılmaz açıkladı: İşte öğretmene şiddet yasasında detaylar
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum
TBMM'ye 6 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
TBMM'ye 6 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
Ali Yalçın: Tasarruf tedbirleri emeğin değerini korumalı
Ali Yalçın: Tasarruf tedbirleri emeğin değerini korumalı
'Üniversite öğrencilerinin yüzde 83'ünde fiziksel aktivite yok'
'Üniversite öğrencilerinin yüzde 83'ünde fiziksel aktivite yok'
Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada
Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada
İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacak
İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacak
İş dünyası: Tasarruf paketi önemli adımlar içeriyor
İş dünyası: Tasarruf paketi önemli adımlar içeriyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu...

Nisan ayı itibarıyla ikinci el sitelerinde ilanlar arttı. 2024'ün ilk 4 ayında ikinci el piyasasında yüzde 15'lik daralma yaşandı. İkinci el araç alacaklar ise bu durumun fiyatlara nasıl etki edeceğini merak ediyor. İşte uzmanların beklentileri...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 11:44, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 11:43
Yazdır
Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu...

Nisan ayında ikinci el araç fiyatlarında sınırlı artış yaşandı. Öte yandan ikinci el ilan platformlarında toplam satılık araç sayısı 1 milyona dayandı. milliyet.com.tr'nin aktardığına göre, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuşmasında şunları söyledi:

"İkinci el araç piyasasında 2023'ün son çeyreği itibarıyla başlayan ve halen devam eden genel bir durağanlık hakim. 2024 yılı ilk 4 ayı ile geçtiğimiz senenin aynı dönemi değerlendirildiğinde ise yaklaşık %15'lik bir daralma söz konusu.

FİYATLAR NASIL ETKİLENDİ?

Ancak her koşulda piyasanın arzu edilen seviyenin altında olduğunu söyleyebiliriz. İkinci el piyasasında devam eden durağanlık fiyatlara da etki ediyor. Sıfır otomobil fiyatları ocak ayından itibaren %10 ila 15 oranında artış göstermesine rağmen buna paralel fiyatlandırılması beklenen ikinci el piyasasında fiyat artışı ilk 4 ayda %5 civarında.

ARTIŞ HIZI SIFIRA GÖRE SINIRLI

İkinci el otomobilde fiyat artışı hızının sıfır otomobile oranla sınırlı kalmasının ana sebebi bu pazarda talebin düşük olması. Diğer yandan krediye erişimde yaşanan zorluklar, yüksek faiz ve mevduat oranlarının karlı yatırım argümanı olarak görülmesi talebi baskılayan ve dolayısı ile fiyatları belirleyen diğer faktörler arasında.

EN ÇOK İLANA ÇIKAN MARKALAR

Ülkemizde en çok satılan sıfır otomobil markalarının başında Fiat ve Renault geliyor. Dolayısı bu markaya ait bazı modeller gerek sıfır, gerek filo gibi hizmetlerde sık tercih edildiğinden ikinci el pazarının da çoğunluğu bu markalara ait. Örneğin Fiat Egea, Renault Clio ya da Megane gibi modellerin ikinci el ilan adetleri oldukça yüksek. Ford, Opel, Peugeot gibi markalarda da benzer istatistik söz konusu.

1 MİLYON TL VE ÜZERİ ARAÇLARDA FİYAT ARTIŞI DAHA FAZLA

1 milyon TL baremi üzerinde bulunan araç ilan sayısında yaklaşık %1 artış görülse de, bu oranın genel tabloyu değiştirecek veya piyasa seyrine dair ipucu verebilecek nitelikte olduğunu söylemek yanıltıcı olabilir. Ancak son dönemlerde kullanıcı refleksinin 3 yaşa kadar olan araçlarda olması, ikinci el otomobil satıcısı meslektaşlarımızı da daha yeni otomobillerin satışa sunulmasına yönlendiriyor. Bu otomobillerin 1 milyon TL üzerinde olduğu düşünülürse arz-talep etkisinin %1'lik artıştaki faktörlerden bir tanesi olduğunu söylemek mümkün.

FİYATLAR ARTACAK MI?

Döviz kuru, enflasyon ve bunlara bağlı olarak belirlenen maliyetler neticesinde otomobil fiyatlarında bir miktar artış yaşanabilir. Özellikle sıfır otomobile paralel olarak artmayan ikinci el piyasasında talep yükseldiği takdirde, talebe istinaden sıfır otomobile oranla biraz daha fazla artış etkisi görebiliriz. Ancak Ticaret Bakanlığı'mızın aldığı tedbirler ve olumsuz koşulların tamamen ortadan kaldırılması neticesinde fahiş fiyatlama ya da hızlı fiyat artışları tekrarlanmayacak, fiyat artışları olsa dahi kabul edilebilir ve öngörülebilir oranlarda olacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber