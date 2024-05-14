Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu...

Nisan ayında ikinci el araç fiyatlarında sınırlı artış yaşandı. Öte yandan ikinci el ilan platformlarında toplam satılık araç sayısı 1 milyona dayandı. milliyet.com.tr'nin aktardığına göre, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuşmasında şunları söyledi:

"İkinci el araç piyasasında 2023'ün son çeyreği itibarıyla başlayan ve halen devam eden genel bir durağanlık hakim. 2024 yılı ilk 4 ayı ile geçtiğimiz senenin aynı dönemi değerlendirildiğinde ise yaklaşık %15'lik bir daralma söz konusu.

FİYATLAR NASIL ETKİLENDİ?

Ancak her koşulda piyasanın arzu edilen seviyenin altında olduğunu söyleyebiliriz. İkinci el piyasasında devam eden durağanlık fiyatlara da etki ediyor. Sıfır otomobil fiyatları ocak ayından itibaren %10 ila 15 oranında artış göstermesine rağmen buna paralel fiyatlandırılması beklenen ikinci el piyasasında fiyat artışı ilk 4 ayda %5 civarında.

ARTIŞ HIZI SIFIRA GÖRE SINIRLI

İkinci el otomobilde fiyat artışı hızının sıfır otomobile oranla sınırlı kalmasının ana sebebi bu pazarda talebin düşük olması. Diğer yandan krediye erişimde yaşanan zorluklar, yüksek faiz ve mevduat oranlarının karlı yatırım argümanı olarak görülmesi talebi baskılayan ve dolayısı ile fiyatları belirleyen diğer faktörler arasında.

EN ÇOK İLANA ÇIKAN MARKALAR

Ülkemizde en çok satılan sıfır otomobil markalarının başında Fiat ve Renault geliyor. Dolayısı bu markaya ait bazı modeller gerek sıfır, gerek filo gibi hizmetlerde sık tercih edildiğinden ikinci el pazarının da çoğunluğu bu markalara ait. Örneğin Fiat Egea, Renault Clio ya da Megane gibi modellerin ikinci el ilan adetleri oldukça yüksek. Ford, Opel, Peugeot gibi markalarda da benzer istatistik söz konusu.

1 MİLYON TL VE ÜZERİ ARAÇLARDA FİYAT ARTIŞI DAHA FAZLA

1 milyon TL baremi üzerinde bulunan araç ilan sayısında yaklaşık %1 artış görülse de, bu oranın genel tabloyu değiştirecek veya piyasa seyrine dair ipucu verebilecek nitelikte olduğunu söylemek yanıltıcı olabilir. Ancak son dönemlerde kullanıcı refleksinin 3 yaşa kadar olan araçlarda olması, ikinci el otomobil satıcısı meslektaşlarımızı da daha yeni otomobillerin satışa sunulmasına yönlendiriyor. Bu otomobillerin 1 milyon TL üzerinde olduğu düşünülürse arz-talep etkisinin %1'lik artıştaki faktörlerden bir tanesi olduğunu söylemek mümkün.

FİYATLAR ARTACAK MI?

Döviz kuru, enflasyon ve bunlara bağlı olarak belirlenen maliyetler neticesinde otomobil fiyatlarında bir miktar artış yaşanabilir. Özellikle sıfır otomobile paralel olarak artmayan ikinci el piyasasında talep yükseldiği takdirde, talebe istinaden sıfır otomobile oranla biraz daha fazla artış etkisi görebiliriz. Ancak Ticaret Bakanlığı'mızın aldığı tedbirler ve olumsuz koşulların tamamen ortadan kaldırılması neticesinde fahiş fiyatlama ya da hızlı fiyat artışları tekrarlanmayacak, fiyat artışları olsa dahi kabul edilebilir ve öngörülebilir oranlarda olacaktır."