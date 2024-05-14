Osman Kaya: Kamuya personel alımı devam etmelidir

Kamu alımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kamu Birliği Konfederasyon Başkanı Osman Kaya, kamuya personel alımının kısıtlamaya gidilmeden devam etmesi ve memurların sosyo-ekonomik standartlarının düşürülmemesi gerektiğini söyledi

Osman Kaya'nın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Kamuda tasarruf tedbirleri adı altında alınan kararlar ülkemizin geleceği için önemlidir.



Alınan kararlar arasında;



Kamu çalışanları için yapılan ve yapılacak bazı çalışmalar ile memurların sosyo-ekonomik standartları düşürülmemeli aksine memurun refah düzeyini arttıracak adımlar atılmalıdır.



Ülkemizin en zor zamanlarında canla-başla görevini yerine getiren depremde, covidde afette, hiçbir koşul altında mücadelesini bir an olsun bırakmayan, hiçbir ödül, teşvik beklentisi içerisinde olmadan hizmet üreten

memurlarımız adına alınan ve alınacak kararların tekrar gözden geçirilmesi önem arz etmektedir.



Ayrıca eğitim, sağlık, güvenlik başta olmak üzere kamu çalışanı alımlarının azaltılması memurların üzerindeki yükü dahada artıracak ve hizmet üretiminde aksaklıklara neden olacaktır.



Bu sebepten kamuya personel alımında kısıtlamaya gidilmeden ihtiyaca binaen alımların devam etmesini talebimizi bir kez daha yeniliyoruz.