Türk Eğitim- Sen ve Eğitim Bir- Sen'den mülakat uygulamasına dava

Türk Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından 'BU VEBAL SİZE YETER' başlığı ile konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.

Türk Eğitim-Sen'in paylaşımınada:' Öğretmen adaylarımızın haklarının gasp edilmesine kayıtsız kalmayacağız! Umuyoruz ki, yüce Türk adaleti KUL HAKKI yenmesine geçit vermeyecektir! BU VEBAL DE SİZE YETER!' ifadelerine yer verildi.

Öğretmen adaylarımızın haklarının gasp edilmesine kayıtsız kalmayacağız!

Umuyoruz ki, yüce Türk adaleti KUL HAKKI yenmesine geçit vermeyecektir! BU VEBAL DE SİZE YETER!@tcbestepe@tcmeb pic.twitter.com/33Pt8e859a Türk Eğitim-Sen (@turkegitimsen) May 14, 2024

Konuya ilişkin bir tepki de Eğitim- Bir- Sen Sendikası'ndan geldi.

Eğitim - Bir-Sen 'Mülakatla öğretmen atamasına dün karşıydık, bugün de karşı dutmaya devam ediyoruz' diyerek konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirdiler.

Eğitim- Bir-Sen paylaşımında: 'Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yargıya taşıdık. Kamu vicdanında karşılığı olmayan, ürettiği sosyal maliyet telafi edilemeyen, öğretmen adaylarını mağdura dönüştüren mülakatla öğretmen atama uygulamasına dün karşıydık, bugün de karşı durmaya devam ediyoruz' mesajı paylaşıldı.