İstanbul Havalimanı'nda 73 külçe altın ele geçirildi

3 emniyet müdürüne tutuklama istemi!
3 emniyet müdürüne tutuklama istemi!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
CHP Lideri Özel'den vekiller de tasarruf yapsın çağrısı
CHP Lideri Özel'den vekiller de tasarruf yapsın çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de tarım bitti' demek cehalettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de tarım bitti' demek cehalettir
Türk Kızılay kurban vekalet bedellerini açıkladı
Türk Kızılay kurban vekalet bedellerini açıkladı
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başlıyor
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başlıyor
Ekspertize götürülen aracın airbaginden sünger çıktı
Ekspertize götürülen aracın airbaginden sünger çıktı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı
Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı
YÖK'ten yabancı öğrenci eleştirilerine yanıt
YÖK'ten yabancı öğrenci eleştirilerine yanıt
Türk Eğitim- Sen ve Eğitim Bir- Sen'den mülakat uygulamasına dava
Türk Eğitim- Sen ve Eğitim Bir- Sen'den mülakat uygulamasına dava
Bakanlıktan 'kamu bankalarında atamaların netleştiği' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'kamu bankalarında atamaların netleştiği' iddiasına yalanlama
Kamuda tasarruf paketi 'dezenflasyon' sürecine katkı sunacak
Kamuda tasarruf paketi 'dezenflasyon' sürecine katkı sunacak
Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu...
Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu...
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
EYT'liler dikkat! Emekliliği iptal oldu, maaşları geri istendi
EYT'liler dikkat! Emekliliği iptal oldu, maaşları geri istendi
Bahçeli: Öğretmenlik Meslek Kanunu'na destek vereceğiz
Bahçeli: Öğretmenlik Meslek Kanunu'na destek vereceğiz
62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı
62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi
Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
'Defterdarlıklar ve vergi daireleri birleşecek'
'Defterdarlıklar ve vergi daireleri birleşecek'
Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacak
Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacak
Van'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 korucu şehit oldu
Van'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 korucu şehit oldu
Yedi ile mayısta kar yağdı
Yedi ile mayısta kar yağdı
YÖK, görevde yükselme sınavı açıyor
YÖK, görevde yükselme sınavı açıyor
Cevdet Yılmaz açıkladı: İşte öğretmene şiddet yasasında detaylar
Cevdet Yılmaz açıkladı: İşte öğretmene şiddet yasasında detaylar
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul Havalimanı'nda 73 külçe altın ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri, Dubai'den gelen 2 şüphelinin yanlarında bulunan bebek arabasına gizlenmiş her biri bir kilogram ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 13:25, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 14:13
Yazdır

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan'da Dubai'den İstanbul'a gelen M.Q. ve A.K'yı yakın takibe aldı. İsrail uyruklu oldukları öğrenilen yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten çıkışları an be an güvenlik kameraları tarafından takip edildi.

Dış Hatlar gelen yolcu kapısından çıkan 2 yolcu polis ekipleri tarafından durduruldu. Yolcular üst araması için X-ray alanına götürüldü.

Altınlara el konuldu

X-ray kontrolünde sinyal alan polis ekipleri, bebek arabasında bulunan bebeği sevdiği sırada, ayağıyla bebek arabasının altını kontrol etti. Kontrol sırasında polis ekipleri bebek arabasının altına gizlenmiş çanta olduğunu tespit etti.

Arabanın altındaki çantaları açan polis, yurda kaçak yolla sokulmak istenen her biri 1 kilo ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirdi.

Altınlara polis tarafından el konulurken, M.Q ve A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer yolcu M.Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.,

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber