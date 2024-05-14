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YÖK'ten yabancı öğrenci eleştirilerine yanıt

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yabancı öğrencilerin yüzde 95'inden fazlasının Türkiye'de kendi imkanlarıyla okuduğunu belirterek "Hedefimiz, uluslararası öğrenci sayımızı önümüzdeki yıllarda daha da artırabilmektir" dedi. Özvar, Türkiye'de yaklaşık 350 bin yabancı öğrenci bulunduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 13:46, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 13:48
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YÖK'ten yabancı öğrenci eleştirilerine yanıt

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Akademik Buluşma ve Ödül Töreni"ne katıldı.

Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yükseköğretim alanına yapılan yatırımların önemine işaret etti. Türkiye'nin dünyaya örnek teşkil edecek bir yükseköğretim sistemi sunduğunu savunan Özvar, okumak isteyen, üniversiteyi başarmak isteyen her gence Türkiye Cumhuriyeti'nin kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Türk yükseköğretim sisteminin kapsayıcılığına işaret eden Özvar, "Okumak isteyen, hakkıyla kazanan, imkanlarını ortaya koyarak buraya gelmiş uluslararası öğrencilere de aynı hakkı sunmaktadır. Bu bakımdan Türkiye yükseköğretim sistemi sadece kendi vatandaşlarına değil şartları yerine getiren, imkanları olan uluslararası öğrencilere de kapılarını açmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de kaç yabancı öğrenci var?

Erol Özvar, uluslararası öğrencilerle ilgili "Bugün Türkiye'de 350 bini bulan uluslararası öğrenci vardır. 190 ülkeden fazla dünyanın muhtelif devletlerinden ülkemize istikbalini inşa etmek için gelen genç insanlar vardır." bilgisini paylaştı.

'Sayılarını artırmak istiyoruz'

Hedeflerinin uluslararası öğrenci sayısını gelecek yıllarda daha da artırmak olduğunu vurgulayan Özvar, şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası öğrencilerin yüzde 95'inden fazlası, kendi imkanlarıyla burada okumaktadır. Türkiye'nin bursunu alan çok başarılı yabancı öğrencilerin toplam uluslararası öğrenciler içerisindeki payı yüzde 3-4'ü geçmez. Dolayısıyla buraya gelen kendi imkanlarıyla üniversitelerde okumaktadır. Türkiye'de son zamanlarda müşahede ettiğimiz tehlikeli bir oluşumdan söz etmek isterim. Maalesef, Türkiye'de yabancı düşmanlığı tohumları ekilmeye çalışılıyor ve son zamanlarda uluslararası öğrencilere yöneltilmeye çalışılıyor. Bu, Türkiye'ye karşı başlatılmış tehlikeli bir kampanyadır. Bu akımın kökleri milli değildir. Bu konuda sizlere uyarıda bulunmak isterim. Bu topraklarda yabancı düşmanlığı tohumu yeşermez. Bu topraklar, yabancı düşmanlığına kapalıdır."

'Uluslararası öğrenci ve akademisyenlere kapımız açık'

Özvar, Türk toplumunun farklı kültürlerle farklı medeniyetlerle yaşamayı bildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Biz farklı kültürden gelen, farklı ırktan gelen insanı insan bellemişiz, kendimiz gibi görmüşüz; bizim gibi yaşamışsa, bizim gibi çalışmışsa, bizim gibi gayret etmişse, bizim gibi ülkemize hizmet etmeyi hedef belirlemişse onlarla yaşamayı bilen bir toplumuz. Bu kadim anlayışımızla uluslararası öğrenci, uluslararası akademisyenlere kapımız açık ve onların da ilgisini çeken bir ülkeyiz. Biz çeşitliliği tolere eden, bunu zenginlik bilen ve bunu yönetebilen bir medeniyetin üyeleriyiz."

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