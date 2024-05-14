Hakan Fidan: Netanyahu dünya için güvenlik sorunu haline geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Fidan basın toplantısı sırasında, geçmişte gerçekleştirilen soykırım ne kadar yanlışsa bugün gerçekleştirilenin de aynı derecede yanlış olduğunu söyleyerek, "Dün ne kadar yanlışsa bugün yapılan da öyle" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan Gazze'de süren İsrail saldırılarına ilişkin, "Masum Yahudilerin toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların yataklarında bombalarla öldürülmesi o kadar yanlış" diye konuştu.

"İSRAİL İŞGALCİ BİR GÜÇTÜR"

Bakan Fidan, "İsrail işgalci bir güçtür" ifadelerini kullanarak İsrail güçlerininin yerleşimci adı altında Filistinlilerin topraklarını ele geçirdiğini vurguladı.

Fidan açıklamasında, "Her şeyden önce şunun altını çizmemiz gerekiyor; Buradaki savaş durup dururken ortaya çıkan bir savaş değildir. Bir işgal var. Uluslararası toplum bu durumda hiçbir şey yapamadı. 7 Ekim'de sivillerin öldürülmesini Türkiye olarak kınadık. İsrail'in daha sonra binlerce Filistinliyi sistematik bir şekilde öldürmesi, koca bir yerleşim yerinin yaşanamaz hale getirilmesi bir insanlık suçudur" ifadelerine yer verdi.

"NETANYAHU DÜNYA İÇİN BİR GÜVENLİK SORUNU"

Hamas'ın bir direniş hareketi olduğunu belirten Fidan, Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendirmenin doğru olmadığını ve ancak silahlı bir direniş olarak adlandırılabileceğini belirtti.

UAD bünyesinde süren soykırım davası hakkında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin ardından Libya ve Mısır'ın beyanını bildirdiğini söyledi.

Bakan Fidan ayrıca uluslararası toplumun Netanyahu hükümetine baskıyı artırması gerektiğini vurgulayarak "Netanyahu dünya için güvenlik sorunu haline geldi" diye konuştu.