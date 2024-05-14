Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir gizli tanığın teslim ettiği flaş bellekteki belgeden yola çıkarak FETÖ zanlılarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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