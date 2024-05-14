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Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 14:34, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 14:04
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Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir gizli tanığın teslim ettiği flaş bellekteki belgeden yola çıkarak FETÖ zanlılarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

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