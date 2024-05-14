Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 zanlı yakalandı

3 emniyet müdürüne tutuklama istemi!
3 emniyet müdürüne tutuklama istemi!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
CHP Lideri Özel'den vekiller de tasarruf yapsın çağrısı
CHP Lideri Özel'den vekiller de tasarruf yapsın çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de tarım bitti' demek cehalettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de tarım bitti' demek cehalettir
Türk Kızılay kurban vekalet bedellerini açıkladı
Türk Kızılay kurban vekalet bedellerini açıkladı
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başlıyor
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başlıyor
Ekspertize götürülen aracın airbaginden sünger çıktı
Ekspertize götürülen aracın airbaginden sünger çıktı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı
Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı
YÖK'ten yabancı öğrenci eleştirilerine yanıt
YÖK'ten yabancı öğrenci eleştirilerine yanıt
Türk Eğitim- Sen ve Eğitim Bir- Sen'den mülakat uygulamasına dava
Türk Eğitim- Sen ve Eğitim Bir- Sen'den mülakat uygulamasına dava
Bakanlıktan 'kamu bankalarında atamaların netleştiği' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'kamu bankalarında atamaların netleştiği' iddiasına yalanlama
Kamuda tasarruf paketi 'dezenflasyon' sürecine katkı sunacak
Kamuda tasarruf paketi 'dezenflasyon' sürecine katkı sunacak
Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu...
Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu...
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
EYT'liler dikkat! Emekliliği iptal oldu, maaşları geri istendi
EYT'liler dikkat! Emekliliği iptal oldu, maaşları geri istendi
Bahçeli: Öğretmenlik Meslek Kanunu'na destek vereceğiz
Bahçeli: Öğretmenlik Meslek Kanunu'na destek vereceğiz
62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı
62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi
Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
'Defterdarlıklar ve vergi daireleri birleşecek'
'Defterdarlıklar ve vergi daireleri birleşecek'
Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacak
Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacak
Van'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 korucu şehit oldu
Van'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 korucu şehit oldu
Yedi ile mayısta kar yağdı
Yedi ile mayısta kar yağdı
YÖK, görevde yükselme sınavı açıyor
YÖK, görevde yükselme sınavı açıyor
Cevdet Yılmaz açıkladı: İşte öğretmene şiddet yasasında detaylar
Cevdet Yılmaz açıkladı: İşte öğretmene şiddet yasasında detaylar
Ana sayfaHaberler Terör

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 14:40, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 14:38
Yazdır

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu kurumlarına personel alım sürecinde FETÖ'nün "mahrem sorumluları" tarafından örgüt içi mülakat notları ve örgüte olan bağlılıkları derecelendirilerek kodlanan kişiler tespit edildi.

"Mahrem sorumluların" referansıyla kamu kurumlarına yerleştirilmeye çalışıldığı anlaşılan 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce Balıkesir, İstanbul, Kırklareli ve Muş'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber