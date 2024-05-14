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'Türkiye, Cumhuriyetin ikinci asrına yakışır bir anayasaya kavuşacak'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ümit ediyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 15:27, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 15:21
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'Türkiye, Cumhuriyetin ikinci asrına yakışır bir anayasaya kavuşacak'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa çalışmalarıyla ilgili görüşmelerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile devam etti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, çalışmalarla birlikte Türkiye'nin darbelerin ürünü olan, kaç sefer değişirse değişsin hala o darbelerin ruhunu içerisinde taşıyan bu anayasadan kurtulacağını, yeni, sivil, demokratik, kapsayıcı yeni bir anayasayla karşı karşıya kalacağını belirtti.

"Süreci herkesin fikirlerine açık şekilde yürüteceğiz"

Kurtulmuş, süreci mümkün olduğu kadar açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştıkları, sadece Meclis'te grubu bulunan partilerin değil, grubu olmayan partilerin, üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının, 'Türkiye'de bu konuyla ilgili benim de yapıcı fikrim var' diyen herkesin fikirlerine açık şekilde yürüteceklerini söyledi.

Son kararın Meclis'in olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "TBMM'nin değerli üyeleri, anayasayla ilgili oylamayı yapacaklar ve ümit ediyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır." dedi.

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