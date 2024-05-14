MB Başkanı Karahan'dan 'tasarruf' yorumu: Hazine bize yardımcı oluyor

3 emniyet müdürüne tutuklama istemi!
3 emniyet müdürüne tutuklama istemi!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
CHP Lideri Özel'den vekiller de tasarruf yapsın çağrısı
CHP Lideri Özel'den vekiller de tasarruf yapsın çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de tarım bitti' demek cehalettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de tarım bitti' demek cehalettir
Türk Kızılay kurban vekalet bedellerini açıkladı
Türk Kızılay kurban vekalet bedellerini açıkladı
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başlıyor
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başlıyor
Ekspertize götürülen aracın airbaginden sünger çıktı
Ekspertize götürülen aracın airbaginden sünger çıktı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı
Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı
YÖK'ten yabancı öğrenci eleştirilerine yanıt
YÖK'ten yabancı öğrenci eleştirilerine yanıt
Türk Eğitim- Sen ve Eğitim Bir- Sen'den mülakat uygulamasına dava
Türk Eğitim- Sen ve Eğitim Bir- Sen'den mülakat uygulamasına dava
Bakanlıktan 'kamu bankalarında atamaların netleştiği' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'kamu bankalarında atamaların netleştiği' iddiasına yalanlama
Kamuda tasarruf paketi 'dezenflasyon' sürecine katkı sunacak
Kamuda tasarruf paketi 'dezenflasyon' sürecine katkı sunacak
Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu...
Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu...
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
EYT'liler dikkat! Emekliliği iptal oldu, maaşları geri istendi
EYT'liler dikkat! Emekliliği iptal oldu, maaşları geri istendi
Bahçeli: Öğretmenlik Meslek Kanunu'na destek vereceğiz
Bahçeli: Öğretmenlik Meslek Kanunu'na destek vereceğiz
62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı
62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi
Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
'Defterdarlıklar ve vergi daireleri birleşecek'
'Defterdarlıklar ve vergi daireleri birleşecek'
Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacak
Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacak
Van'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 korucu şehit oldu
Van'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 korucu şehit oldu
Yedi ile mayısta kar yağdı
Yedi ile mayısta kar yağdı
YÖK, görevde yükselme sınavı açıyor
YÖK, görevde yükselme sınavı açıyor
Cevdet Yılmaz açıkladı: İşte öğretmene şiddet yasasında detaylar
Cevdet Yılmaz açıkladı: İşte öğretmene şiddet yasasında detaylar
Ana sayfaHaberler Ekonomi

MB Başkanı Karahan'dan 'tasarruf' yorumu: Hazine bize yardımcı oluyor

TCMB Başkanı Karahan "Dün açıklanan tasarruf paketinin çoğu harcamalarla ilgili önlem, bunların hepsi bize enflasyonla ilgili yardımcı olacak. Hazine harcamalar konusunda bize yardımcı oluyor" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 15:53, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 15:54
Yazdır
MB Başkanı Karahan'dan 'tasarruf' yorumu: Hazine bize yardımcı oluyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Katar Ekonomik Forumu'nda konuştu. Karahan, "Piyasalar enflasyonun aşağı geleceğine kesinlikle inanıyorlar. Ancak piyasa ile enflasyon tahminlerimiz arasında bir miktar farklılık var. Enflasyon Mayıs ayında yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaşacak. Enflasyonu aşağı getirmek için elimizden geleni yapacağız. Yılın ikinci yarısında koşullar dezenflasyonist olacak" dedi.

"Piyasalar şu anda enflasyonun aşağı geleceğine inanıyor ama tahminimiz konusunda farklılıklar var" vurgusu yapan Karahan şunları söyledi:

"Uzun vadeli enflasyon beklentimiz yüzde 5, bu uzun bir patika olsa da para politikamızı sıkı tutmakta kararlıyız. Enflasyonu düşürmek için aksiyon almaya hazırız. Şu anda sosyoekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak olacak. Enflasyonu düşürmek zorundayız.

2024'TE DAHA AZ BÜYÜME OLABİLİR

Türkiye Ekonomisi geçen yıl güçlüydü ama büyüme, iç talep destekli olarak gerçekleşti. 2024'te geçen yıla kıyasla daha az büyüme olabilir. Dün açıklanan tasarruf paketinin çoğu harcamalarla ilgili önlem, bunların hepsi bize enflasyonla ilgili yardımcı olacak. Hazine harcamalar konusunda bize yardımcı oluyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber