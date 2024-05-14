TBMM, sözleşmeli öğretmen alımında yaşanacak kaosu önlemeli!

Resmi Gazetenin 14.05.2924 tarihli sayısında yayımlanan değişikliğe göre öğretmen alımında KPSS puanın %50'sinin, sözlü sınav puanının %50'sinin alınması düzenlenmişti.

Konuya ilişkin düzenlemenin kanunla yani TBMM tarafından yapılması gerektiğini bir çok kez açıklamıştık.

Yayınlanan değişiklik sonrası sendikalardan konunun yargıya taşınacağına yönelik açıklamalar gelmiştir.

Konunun sendika yada herhangi bir mağdur tarafından yargıya taşınması ve davayı kazanması halinde kaotik bir durum ortaya çıkacaktır.

Bu sisteme göre ataması yapılan bazı adayların göreve başladıktan sonra atamaları iptal edilebilecek, atanamayan bazı adayların ise atamaları yapılmak zorunda kalınacaktır.

Hatta sıralamalarda da tümden değişiklik söz konusu olabilecektir.

Böyle büyük bir kaosun önüne geçilebilmesi için yol yakındır.

Konuya ilişkin hızlı hareket edilmeli hızla bir kanun teklifi TBMM'ye sunularak konunun yasalaşması sağlanmalıdır.

Maksut BALMUK

Öğretmen