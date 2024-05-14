Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' iddialarına 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal'ın 17 Nisan'da Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' diye tabir edilen ortam dinleme ve izleme yapan cihaz olduğu iddiasıyla ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık 19 Nisan'da 'Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçu kapsamında başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Soruşturmaya ilişkin kararda, emniyet birimleri tarafından belediyenin makam katında yapılan araştırmada herhangi bir delile rastlanmadığı, açık kaynak araştırması, görüntü incelemesi, tanık araştırması, tanık beyanı, belediyeden ve mağdurdan bilgi talebinde bulunulması gibi konularda delil toplandığı belirtildi. Afyonkarahisar Belediyesi'nden 29 Nisan 2024 tarihinde başkan imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen cevabi resmi yazıda cihazların görülür görülmez anında imha edilip atıldığı yönünde beyanlarda bulunulduğu; Burcu Köksal'ın belediyenin başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterliğin bulunduğu odalarda 'böcek' olarak tabir edilen dinleme cihazları ve gizli kameralar bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğu kaydedildi. Soruşturma sonucunda, iddiaya konu olayın gerçek olmadığının anlaşıldığına ve kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi. Diğer yandan karara süresinde itiraz edilmemesi ya da itirazın ret ile sonuçlanması halinde Burcu Köksal hakkında 'suç uydurma' ve 'iftira' suçlarından soruşturma açılabileceği de kaydedildi.