Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' iddialarına 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı

Bakan Şimşek: OVP'nin yaz sonunda gözden geçirilmesi planlanıyor
Bakan Şimşek: OVP'nin yaz sonunda gözden geçirilmesi planlanıyor
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek
Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek
Yargıtay Başkanlığına seçilen Kerkez, başkanlık cübbesini giydi
Yargıtay Başkanlığına seçilen Kerkez, başkanlık cübbesini giydi
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
Erdoğan: 31 Mart seçim sonuçlarını göz ardı etmiyoruz
Erdoğan: 31 Mart seçim sonuçlarını göz ardı etmiyoruz
3 emniyet müdürüne tutuklama istemi!
3 emniyet müdürüne tutuklama istemi!
MB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda düşüşün eşiğindeyiz
MB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda düşüşün eşiğindeyiz
CHP Lideri Özel'den vekiller de tasarruf yapsın çağrısı
CHP Lideri Özel'den vekiller de tasarruf yapsın çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de tarım bitti' demek cehalettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de tarım bitti' demek cehalettir
Türk Kızılay kurban vekalet bedellerini açıkladı
Türk Kızılay kurban vekalet bedellerini açıkladı
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başlıyor
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başlıyor
Ekspertize götürülen aracın airbaginden sünger çıktı
Ekspertize götürülen aracın airbaginden sünger çıktı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı
Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı
YÖK'ten yabancı öğrenci eleştirilerine yanıt
YÖK'ten yabancı öğrenci eleştirilerine yanıt
Türk Eğitim- Sen ve Eğitim Bir- Sen'den mülakat uygulamasına dava
Türk Eğitim- Sen ve Eğitim Bir- Sen'den mülakat uygulamasına dava
Bakanlıktan 'kamu bankalarında atamaların netleştiği' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'kamu bankalarında atamaların netleştiği' iddiasına yalanlama
Kamuda tasarruf paketi 'dezenflasyon' sürecine katkı sunacak
Kamuda tasarruf paketi 'dezenflasyon' sürecine katkı sunacak
Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu...
Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu...
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
EYT'liler dikkat! Emekliliği iptal oldu, maaşları geri istendi
EYT'liler dikkat! Emekliliği iptal oldu, maaşları geri istendi
Bahçeli: Öğretmenlik Meslek Kanunu'na destek vereceğiz
Bahçeli: Öğretmenlik Meslek Kanunu'na destek vereceğiz
62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı
62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi
Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' iddialarına 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı

AFYONKARAHİSAR Belediyesi'nde ortam dinleme ve izleme cihazı olduğu iddialarına ilişkin Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iddiaya konu olayın gerçek olmadığına ve kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 16:31, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 16:32
Yazdır
Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' iddialarına 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal'ın 17 Nisan'da Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' diye tabir edilen ortam dinleme ve izleme yapan cihaz olduğu iddiasıyla ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık 19 Nisan'da 'Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçu kapsamında başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Soruşturmaya ilişkin kararda, emniyet birimleri tarafından belediyenin makam katında yapılan araştırmada herhangi bir delile rastlanmadığı, açık kaynak araştırması, görüntü incelemesi, tanık araştırması, tanık beyanı, belediyeden ve mağdurdan bilgi talebinde bulunulması gibi konularda delil toplandığı belirtildi. Afyonkarahisar Belediyesi'nden 29 Nisan 2024 tarihinde başkan imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen cevabi resmi yazıda cihazların görülür görülmez anında imha edilip atıldığı yönünde beyanlarda bulunulduğu; Burcu Köksal'ın belediyenin başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterliğin bulunduğu odalarda 'böcek' olarak tabir edilen dinleme cihazları ve gizli kameralar bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğu kaydedildi. Soruşturma sonucunda, iddiaya konu olayın gerçek olmadığının anlaşıldığına ve kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi. Diğer yandan karara süresinde itiraz edilmemesi ya da itirazın ret ile sonuçlanması halinde Burcu Köksal hakkında 'suç uydurma' ve 'iftira' suçlarından soruşturma açılabileceği de kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber