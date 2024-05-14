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Gaziantep Büyükşehir'den araç kiralama iddialarına açıklama

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "tasarruf döneminde belediyenin araç kiraladığı"na ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 16:36, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 17:03
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Gaziantep Büyükşehir'den araç kiralama iddialarına açıklama

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin araç ihtiyacını satın almak yerine maliyet açısından kiralama yöntemiyle karşıladığı belirtildi.

Haberlere konu edilen ihalelerin bu kapsamda gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştirakler her yıl rutin olarak kiralama ihalelerini yapmakta ve sadece ihtiyacı olan araçları kullanmaktadır. Haberde bahsi geçen ve nisan ayında yapılan ihaleler de açık ihale usulü ile gerçekleştirilmiş ancak bugüne kadar yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bu yıl içinde Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri bünyesinde kiralık olarak çalıştırılan araçların 64'ü tasarruf tedbirleri kapsamında bir ay önce iade edilmiştir."

Açıklamada, 2020'deki tasarruf çalışmalarıyla kiralık araç sayısının yüzde 22 civarında azaltıldığı, bu oranın nüfus ve hizmetteki artışa rağmen bugüne kadar korunduğu belirtildi.

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