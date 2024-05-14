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Yargıtay Başkanlığına seçilen Kerkez, başkanlık cübbesini giydi

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez için mazbata takdimi ve cübbe giyme töreni düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 17:55, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 17:57
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Yargıtay Başkanlığına seçilen Kerkez, başkanlık cübbesini giydi

Yargıtay Konferans Salonu'ndaki törende Kerkez'e mazbatasını Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak takdim etti, başkanlık cübbesi ise önceki Başkan Mehmet Akarca tarafından giydirildi.

Törende konuşan Kerkez, başkanlık makamına kendisini layık gören üyelere teşekkür etti ve zorlu bir seçim sürecinin geride kaldığını dile getirdi.

Seçimlerin bugün itibarıyla sona erdiğini aktaran Kerkez, "Bugün sizlerle beraber, hep birlikte yargımız için, Yargıtay'ımız için ne yapılması gerekiyorsa bunlara bakacağız. Başka hiçbir şeyle uğraşmaya zamanımız da yok, enerjimiz de yok." dedi.

Yargıtay'ın itibarını korumak için elinden geleni yapacağı sözünü veren Kerkez, son dönemde yargı organlarının ve Yargıtay'ın sürekli konuşulur, tartışılır hale geldiğini belirtti.

Kerkez, "Bu olumsuz tartışmaların en azından bizden kaynaklı sorunlarını mutlaka bir an önce çözmemiz gerekiyor. Biz yargı için zaten büyük fedakarlıklarla görev yapıyoruz. Bunu hiç esirgemeden sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Görevi boyunca makam odasının herkese açık olacağını, kimseyi ayırmayacağını kaydeden Kerkez, eski Başkan Akarca'ya görev süresi boyunca yaptığı hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kerkez, "Türk yargısı insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere saygı fikrini aklına, bağımsızlığın gücünü kararına, tarafsızlık ve adalet duygusunu yüreğine kazımış gerçek hakim ve savcıların sırtında yükselecektir." dedi.

- Akarca'nın konuşması

Törende konuşan Akarca da geride kalan seçim sürecinde kendisine oy veren ve vermeyen herkese teşekkür ettiğini bildirdi.

"Önemli olan yargının, Yargıtay'ın yücelmesi ve bu kurumların saygınlığının korunması." diyen Akarca, Kerkez'in elinden gelen bütün gayretleri göstereceğine inandığını kaydetti.

Seçim sonuçları nedeniyle kimseye kırgın olmadığını dile getiren Akarca, "Yüce Genel Kurulun teveccühü, takdiri başımızın üstünde. Elbette demokratik gelenekler bu şekilde tesis ediliyor, bu şekilde hayatını sürdürüyor." diye konuştu.

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