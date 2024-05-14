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Kazada yaralanan orman muhafaza memuru hayatını kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde pikabın takla atması sonucu ağır yaralanan orman muhafaza memuru Ümit Durğut, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 18:58, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 19:07
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Kazada yaralanan orman muhafaza memuru hayatını kaybetti

Sivaslı Orman İşletme Şefliği'nde orman muhafaza memuru olarak görev yapan Ümit Durğut (24) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Durğut'un cenazesi, memleketi Sivaslı ilçesi Eldeniz köyüne getirildi.

Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durğut'un cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreni sırasında Durğut'un yakınları gözyaşı döktü.

Öte yandan, Durğut'un annesinin 16 yıl önce vefat ettiği, anneannesi Melek Yaprak tarafından büyütüldüğü öğrenildi.

Sivaslı Kaymakamı Ayşegül Efe, cenaze töreni sırasında gözyaşı döken Melek Yaprak'ın elini bir an olsun bırakmadı.

Törene, Uşak Valisi Turan Ergün, Sivaslı Belediye Başkanı Bahri Azatçam, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, Uşak Orman İşletme Müdürü Mustafa Dağıstanlı, Durğut'un yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Banaz'da 4 Mayıs'ta, E.S'nin (26) kullandığı Sivaslı Orman İşletme Şefliğine ait 64 NC 171 plakalı pikap, arazi görevinden dönerken Susuz köyü yakınlarında takla atmış, kazada Ümit Durğut ve E.S. yaralanmış, E.S. tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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