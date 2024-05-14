Teleferik kazası davasında ilk duruşma 11 Haziran'da

Bakan Şimşek: OVP'nin yaz sonunda gözden geçirilmesi planlanıyor
Bakan Şimşek: OVP'nin yaz sonunda gözden geçirilmesi planlanıyor
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek
Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek
Yargıtay Başkanlığına seçilen Kerkez, başkanlık cübbesini giydi
Yargıtay Başkanlığına seçilen Kerkez, başkanlık cübbesini giydi
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
Erdoğan: 31 Mart seçim sonuçlarını göz ardı etmiyoruz
Erdoğan: 31 Mart seçim sonuçlarını göz ardı etmiyoruz
3 emniyet müdürüne tutuklama istemi!
3 emniyet müdürüne tutuklama istemi!
MB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda düşüşün eşiğindeyiz
MB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda düşüşün eşiğindeyiz
CHP Lideri Özel'den vekiller de tasarruf yapsın çağrısı
CHP Lideri Özel'den vekiller de tasarruf yapsın çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de tarım bitti' demek cehalettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de tarım bitti' demek cehalettir
Türk Kızılay kurban vekalet bedellerini açıkladı
Türk Kızılay kurban vekalet bedellerini açıkladı
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başlıyor
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başlıyor
Ekspertize götürülen aracın airbaginden sünger çıktı
Ekspertize götürülen aracın airbaginden sünger çıktı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı
Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı
YÖK'ten yabancı öğrenci eleştirilerine yanıt
YÖK'ten yabancı öğrenci eleştirilerine yanıt
Türk Eğitim- Sen ve Eğitim Bir- Sen'den mülakat uygulamasına dava
Türk Eğitim- Sen ve Eğitim Bir- Sen'den mülakat uygulamasına dava
Bakanlıktan 'kamu bankalarında atamaların netleştiği' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'kamu bankalarında atamaların netleştiği' iddiasına yalanlama
Kamuda tasarruf paketi 'dezenflasyon' sürecine katkı sunacak
Kamuda tasarruf paketi 'dezenflasyon' sürecine katkı sunacak
Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu...
Araç alacaklar dikkat! Piyasada ikinci el bolluğu...
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
EYT'liler dikkat! Emekliliği iptal oldu, maaşları geri istendi
EYT'liler dikkat! Emekliliği iptal oldu, maaşları geri istendi
Bahçeli: Öğretmenlik Meslek Kanunu'na destek vereceğiz
Bahçeli: Öğretmenlik Meslek Kanunu'na destek vereceğiz
62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı
62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi
Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı!
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
Yargıtay'da film gibi seçim maratonu! Başsavcıya bir oy çıktı
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
32 yıl önce kaybolan kızını arıyor
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Teleferik kazası davasında ilk duruşma 11 Haziran'da

Antalya'da 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Nisan'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili hazırlanan 36 sayfalık iddianameyi kabul etti. İlk duruşma, 11 Haziran'da yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 19:10, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 19:12
Yazdır
Teleferik kazası davasında ilk duruşma 11 Haziran'da

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 7 Mayıs'ta gönderilen 36 sayfalık iddianamenin inceleme süreci tamamlandı.

İddianameyi inceleyen 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti dosyayı kabul etti.

- Kaza ve adli süreç

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde, 12 Nisan'da meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmanın sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanık hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber