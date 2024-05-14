Kütahya'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Kütahya KOM Şube Müdürlüğü personelince FETÖ'ye yönelik çalışma başlatıldı. Kütahya il merkezi ve ilçelerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 11'i kamu personeli olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.