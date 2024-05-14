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Genel Kurul'da 'Kamuda Tasarruf' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti Grubu'nun Meclis Başkanlığına sunduğu, 'Kamuda İsrafın Boyutlarının Araştırılması' başlıklı önergenin tartışıldığı sırada tansiyon yükseldi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 23:10, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 23:14
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Genel Kurul'da 'Kamuda Tasarruf' tartışması

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Siyasi parti gruplarının, Meclis Başkanlığına sunduğu önergeler bölümünde İYİ Parti'nin, 'Kamuda İsrafın Boyutlarının Araştırılması' başlıklı önergesinin görüşüldüğü sırada milletvekilleri arasında, 'tasarruf' tartışması çıktı. AK Parti Grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Konuşmamı hazırlamadan önce, 'Muhalefet ne diyecek?' diye düşündüm. Gördüğüm şu ki muhalefet süreçten memnun, tasarruf tedbirlerinin yerinde olduğunu söylüyorlar. Ucundan, sağından solundan ufak tefek detayları izah etmek durumunda kalıyorlar. Bu çerçevede, yapılan işin doğru olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Dün itibarıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Bey'in ve Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek Bey'in yaptığı açıklamayla, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketimizi ayrıntılarıyla beraber kamuoyuyla paylaştık. Vatandaşlarımız tarafından bize geri dönüşler gayet güzel, memnuniyet verici" diye konuştu.

TEMELLİ: TASARRUF TEDBİRLERİNİ DESTEKLEDİĞİMİZ YOK

Çopuroğlu'nun, 'Muhalefet tasarruf tedbirlerinin yerinde olduğunu söylüyorlar' sözü üzerine söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bir kere tasarruf tedbirlerini desteklediğimiz filan yok. Bunun tamamen bir göz boyaması olduğunu, bununla tasarruf sağlanamayacağını, esas tasarrufun yapılması gereken yerleri görmediklerini defalarca zaten dile getirdik. Hala depremden bahsediyorlar. Deprem için hatırlamaları gerekiyor çünkü sürekli olarak halkı yanıltmaya devam ediyorlar. Burada depremle ilgili ek bütçe yapıldı. Onun bütçesi yapıldı, onun kaynakları da bu Meclis tarafından geçti zaten. Şimdi hala depremi nasıl bahane ediyorsunuz? 'Pandemi' diyor üzerinden 4 yıl geçmiş. Dolayısıyla tasarruf tedbiri diye dile getirdikleri şeylerin bahanelerinin bile karşılığı söz konusu değil. Ama bu paketin bir itiraf niteliğinde olduğu bir gerçeklik" ifadelerini kullandı.

ŞAHİN: TASARRUF TEDBİRLERİNDE BAŞVURULAN MADDELER YETERSİZ

Tasarruf tedbirlerinin sonuç olduğunu belirten Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "Sebepleri doğru tespit etmemiz ve sebeplerini kabul etmemiz gerekir. Tasarruf tedbirlerini yetersiz bulduğumuzun altını çizdik. Ebette ki tasarruf tedbirlerine başvurulmuş olması olumlu bir adımdır ama başvurulan maddeler yetersizdir dedik" diye konuştu.

ÇOPUROĞLU: TASARRUF TASARRUFTUR

Çopuroğlu, milletvekillerinden gelen açıklamalar üzerine bir kez daha söz alarak, "Ben muhalefeti bu süreçle alakalı memnuniyetlerini ifade ettikleri için övdüm. Yalnız, defterdarlık ile vergi dairesi başkanlığının aynı binaya taşınmasının neresi yanlış. Kamuda alınacak taşıtların yerel taşıt olmasının, yerli taşıtlar olmasının neresi yanlış? 3 yıl yeni bina kiralanmayacak olmasının neresi yanlış? Tasarruf tasarruftur. Ucundan kıyısından ısrarla takmış muhalefet: '22 yıldır, 22 yıldır.' Elhamdülillah, 22 yıldır iktidarız, daha da çok iktidar olacağız inşallah. Ama özellikle ve özellikle şunu söylemek istiyorum: Tasarrufun A'sı B'si olmaz, hepiniz de aynı kanaattesiniz, bunu lütfen kabul edin. Biz anlatıyoruz bunun doğru olduğunu, siz etrafından dolaşarak kabul ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

ÇÖMEZ: TASARRUFUN DEVAM ETMESİ GEREKİR

Çopuroğlu'nun açıklamaları üzerine AK Partili ve muhalefet milletvekilleri arasında karşılıklı atışmalar yaşanırken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Bugün bu tasarruf tedbirlerini alma mecburiyeti 22 yıllık AK Parti iktidarının bir neticesidir. 140 milyar dolar borçla alınmış bu ülke, 500 milyar dolar borcun eşiğine getirilmiştir. Bu süre içerisinde bu ülkenin nesi var nesi yoksa satılmıştır ve gelecek garantili projelerle bu ülkenin istikbali ipotek altına alınmıştır. Bugünkü konuşmamda açıkça ifade ettim. Bakın, sadece İstanbul Havalimanı'nın 1 milyar 195 milyon euroluk kirası, 20 yıl ötelenmiş. Yani tasarruf tedbirlerinin yarısı kadar. Dolayısıyla, evet, tasarruf şart ama tasarruf bir kültürdür, bir anlayıştır ve bunun devam etmesi gerekir" diye konuştu.

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